Google dévoile l’usage de l’IA générative avec son moteur de recherche pour plusieurs nouveautés

Google compte améliorer son moteur de recherche avec l’ajout de l’intelligence artificielle, de quoi rivaliser avec Bing de Microsoft qui s’est déjà aventuré sur ce terrain.

De l’intelligence artificielle pour la recherche Google

Grâce aux nouvelles capacités d’IA générative dans la recherche, Google dit alléger le travail de recherche, ce qui vous permet de comprendre un sujet plus rapidement, de découvrir de nouveaux points de vue et de nouvelles idées.

Google donne l’exemple de la question « Qu’est-ce qui est le mieux pour une famille avec des enfants de moins de 3 ans et un chien, Bryce Canyon ou Arches ? ». Normalement, vous devriez diviser cette question en plusieurs petites questions, trier les nombreuses informations disponibles et commencer à reconstituer les choses par vous-même. Grâce à l’IA générative, le moteur de recherche de Google peut se charger d’une partie de ce travail à votre place.

Vous obtiendrez un aperçu des principales informations à prendre en compte, ainsi que des liens vous permettant d’approfondir la question.

Google précise que le contexte sera repris d’une question à l’autre, pour vous aider à poursuivre plus naturellement votre exploration. Vous trouverez également des points de départ utiles vers des contenus Web et un éventail de perspectives que vous pourrez approfondir.

Le shopping sera également de la partie. Lorsque vous recherchez un produit, vous obtenez un aperçu des facteurs à prendre en compte et des produits qui correspondent à vos attentes. Vous obtiendrez également des descriptions de produits comprenant des avis, des notes, des prix et des images de produits pertinents et actualisés. En effet, la nouvelle expérience d’achat basée sur l’IA générative s’appuie sur le Shopping Graph de Google, qui contient plus de 35 milliards de listes de produits. Google indique d’ailleurs que toutes les heures, plus de 1,8 milliard d’annonces sont actualisées dans son système d’achat.

L’expérience s’appelle Search Generative Experience (SGE). Elle sera disponible aux États-Unis et en anglais à titre expérimental par l’intermédiaire de Google Labs dans les semaines à venir.