La bêta d’Android 14 débarque chez Xiaomi, OnePlus, Nothing et d’autres

Les smartphones Pixel de Google ne sont plus les seuls à avoir le droit à la bêta d’Android 14, des modèles de Xiaomi, Nothing, Oppo, OnePlus et d’autres constructeurs peuvent désormais en profiter à leur tour.

Voici les smartphones non-Pixel qui peuvent dès à présent installer la bêta d’Android 14 :

OnePlus 11

OPPO Find N2 Flip

Nothing Phone (1)

IQOO 11

Vivo X90 Pro

Realme GT 2 Pro

Tecno9 Camon 20

Lenovo Tab Extreme

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

Plusieurs constructeurs précisent bien que la version bêta peut être sujette à des bugs, ce qui est normal. Il n’est donc pas conseillé de l’installer sur son téléphone principal. D’autre part, la version actuelle peut bloquer l’usage de certaines fonctionnalités. Par exemple, Nothing dit que la bêta empêche l’utilisation du capteur d’empreintes et de la reconnaissance faciale sur son Phone (1). Cela sera corrigé plus tard.

La disponibilité dès maintenant de la bêta d’Android 14 chez plusieurs constructeurs est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. En effet, ils peuvent espérer que la version finale arrivera rapidement après celle de Google pour ses Pixel (juillet ou août normalement).

Si vous avez l’un des téléphones de la liste et souhaitez tenter l’aventure de la bêta d’Android 14, rendez-vous sur cette page. Elle recense les différents liens renvoyant vers les sites de chaque constructeur pour télécharger la bêta.