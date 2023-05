Pratik Desai, un ingénieur de haut niveau travaillant dans la Silicon Valley, abordait il y a peu un sujet presque tabou mais qui semble courir dans pas mal de têtes depuis l’émergence des IA de type ChatGPT et d’autres logiciels de recréation de voix à partir de simples échantillons sonores (samples) : ces technologies logicielles permettraient en effet de réaliser un rêve (ou un cauchemar) un peu fou, celui de « ressusciter » les personnes décédées. Et Pratik Desai d’imaginer un combo entre les modèles de langage, les logiciels de création de voix et pourquoi pas demain les IA génératrices d’images animées pour aboutir à la création d’avatars numériques qui seraient en fait les clones d’êtres chers disparus.

Start regularly recording your parents, elders and loved ones. With enough transcript data, new voice synthesis and video models, there is a 100% chance that they will live with you forever after leaving physical body. This should be even possible by end of the year.

— Pratik Desai (@chheplo) April 8, 2023