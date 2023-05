Sony organiserait son prochain State of Play à la fin mai (avec Spiderman 2 et du Meta Gear ?)

Jim Ryan a les crocs, et ils sont plus affutés que ceux des pauvres vampires de Redfall. Le patron de SIE a décidé de couper l’herbe sous les pieds de son rival de toujours (ou presque) en organisant le prochain State of Play durant la semaine du 25 mai, soit quelques jours à peine avant la conf de Xbox. L’information nous vient du sémillant Jeff Grubb, qui dispose en général de sources solides dans le milieu du gaming. Selon d’autres rumeurs, PlayStation profiterait de cet évènement pour présenter plusieurs gros titres dont Spiderman 2, Wolverine, un nouveau Silent Hill, voire un remake PS5 de Meta Gear Solid 3 (l’exclusivité n’est pas certaine concernant ce titre, mais la PS5 récupèrerait à minima du contenu exclusif pour le jeu). Final Fantasy XVI pourrait aussi refaire parler de lui et les indés (quelle surprise !) ne seraient pas tout à fait oubliés.

According to insider Jeff Grubb, the ‘PlayStation Showcase’ is expected to be held on the week of May 25th.

This means that the announcement will likely happen NEXT WEEK😳

I’m expecting pre-orders to go up for ‘Spider-Man 2’ as soon as the event is over. pic.twitter.com/oRwBl5LGJm

— Mr. Wayne🦇 (@ArkhamNumb) May 8, 2023