Microsoft date son prochain Xbox Games Showcase (et il n’y aura pas que Starfield)

La rumeur courait depuis hier que le prochain Xbox Games Showcase se tiendrait le 11 juin prochain. Microsoft vient d’officialiser cette date et annonce que la conférence se tiendra bien le 11 juin à 19h (heure de Paris). Alors que l’on pouvait craindre une conférence entièrement tournée vers Starfield, le jeu de rôle spatial de Besthesda aura droit à sa propre séquence dédiée immédiatement après le Xbox Games Showcase. Le fait de mettre les jeux à venir en avant, et avant aussi le poids lourd de Besthesda, marque sans doute la volonté de Xbox de reprendre la main après ces dernières semaines catastrophiques qui ont vu le blocage du rachat d’Activision Blizzard par la CMA et la sortie plus que houleuse du très décevant Redfall.

L’année avait pourtant formidablement commencé pour Xbox avec la sortie de l’excellent et inattendu Hi-Fi Rush, mais désormais tout est à refaire, et il s’agira avant tout de rassurer la communauté des joueurs Xbox qui craignent de revivre les galères de l’ère Xbox One et qui attendent aussi des gros AAA qui tâchent (Forza Horizon est déjà loin, tout comme le confidentiel Microsoft Flight Simulator). Que l’annonce de cette double conf intervienne en plein bad buzz de Redfall est sans doute tout sauf anodin : Microsoft rapelle à qui veut l’entendre qu’il a encore des choses à montrer aux joueurs, même si le mieux serait encore d’annoncer des dates ou des périodes de sortie… et de s’y tenir. A noter que le Xbox Games Showcase se tiendra un jour avant la conférence d’Ubisoft. Chauds shows le mois de juin…