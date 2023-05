Virgin Galactic : après deux ans de disette, un nouveau lancement est prévu pour la fin mai

Virgin Galactic a traversé bien des galères depuis son unique vol en équipage du mois de juillet 2021. L’enquête de la FAA avait montré de graves infractions à la sécurité des missions aérospatiales, si bien que la société fondée par le milliardaire Richard Branson avait été interdite de vol. Pour ne rien arranger, Virgin Galactic a accumulé les pertes financières, soit un trou dans les caisses d’1,5 milliards de dollars depuis 2018. Sur le seul Q4 2022, Virgin Galactic a dépensé près de 133 millions de dollars, contre 65 millions de dollars pour le Q4 2021. Plusieurs analystes pronostiquaient même la fin prochaine de la startup spatiale.

Mais voilà, et malgré ces avanies en rafale, Virgin Galactic semble vouloir redresser la tête et annonce un nouveau vol avec un équipage de 4 personnes pour la fin du mois de mai. Cette annonce intervenant à peine quelques heures avant la publication des résultats trimestriels, il est légitime de se demander s’il ne s’agit pas avant tout d’un contre-feu visant à « adoucir » des résultats médiocres. Toujours est-il que dans l’immédiat, ce lancement est bel et bien confirmé et qu’une première mission commerciale pourrait même suivre dès le mois de juin. Cette dernière devrait transporter dans l’espace des officiers de l’armée de l’air italienne.

L’équipage du prochain vol comprend donc Jamila Gilbert, employée par Virgin Galactic depuis 2019, Christopher Huie, qui a rejoint Virgin en 2016 en tant qu’ingénieur en sciences du vol, Luke Mays, un vétéran de la NASA désormais instructeur des astronautes de Virgin, Beth Moses, qui a volé dans l’espace lors de deux précédentes missions Virgin, ainsi que deux pilotes, Mike Masucci et CJ Sturckow. Virgin Galactic, la résurrection ?