Virgin Galactic : du tourisme spatial… au crash ?

Il y a les visionnaires qui ont les moyens et les volontés de leurs ambitions, et il y a les autres. Si Elon Musk ou Jeff Bezos peuvent aisément se ranger dans la première catégorie, Richard Branson semble en passe de rejoindre la seconde. Virgin Galactic, fondée en 2004 par le milliardaire à la crinière blanche et aux dents éclatante, n’apparait plus très loin du crash. Avec 55,9 millions de dollars de perte sur le seul premier trimestre de l’année (et quasiment aucun revenus !), Virgin Galactic s’éloigne toujours plus de son projet initial de tourisme spatial.

Virgin Galactic multiplie pourtant les annonces depuis quelques mois, mais de plus en plus d’analystes se demandent s’il y a bien quelque chose de tangible derrière les affichettes marketing. Qui peut croire en effet que la société parviendra à emmener à 80 km d’altitude des employés de l’agence spatiale italienne (ASI), qui plus est d’ici la fin de l’année ? Après le tragique accident du VSS Enterprise en 2014, l’ensemble du calendrier à été décalé, et les 600 premiers touristes spatiaux inscrits au programme attendent désormais la fin des 4 derniers vols d’essais du VSS Unity (sur les 16 prévus).

Le premier de ces vols, déjà retardé de plusieurs mois, embarquera uniquement deux pilotes, le deuxième vol s’effectuera avec des employés de Virgin Galactic comme membres d’équipages, le troisième vol verra Richard Branson en personne rejoindre la lisière de l’espace, et le 4ème vol, dernier essai avant les vols commerciaux, embarquera donc les employés de l’agence spatiale italienne. Sur le papier, c’est encore attrayant, mais dans les faits, le dernier vol d’essai « réussi » remonte déjà au mois de février 2019. Un contrôle de l’appareil juste après le vol avait alors pointé du doigt des fissures sur les ailerons. Ces échecs répétés ou ces demi-succès peu convaincants auront fini par faire plonger la société en bourse. L’action culmine à peine à 17,61 dollars, infiniment loin de son record (62 dollars).

La concurrence à distance entre SpaceX et Blue Origin ne laisse finalement plus trop de places à un troisième acteur aux dents longues, d’autant plus lorsque ce troisième larron enchaine les désillusions et les effets d’annonces. Pire encore pour Virgin Galactic, Blue Origin tout comme SpaceX ont pris une certaine avance sur les projets de tourisme spatial. New Shepard embarquera son premier riche « touristonaute » dès le mois de juillet, quant à SpaceX, la fusée Falcon-9 accueillera à son bord avant la fin de l’année le milliardaire Jared Isaacman ainsi que trois autres pour une mission de quelques jours.