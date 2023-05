Pixel Tablet : les caractéristiques et le prix fuitent avant la conférence Google I/O

Google tiendra sa conférence I/O le 10 mai et dévoilera (notamment) la Pixel Tablet en détail. Mais il se trouve qu’Amazon Japon a publié par erreur la fiche de la tablette, dévoilant les caractéristiques techniques, le prix et la date de sortie. La fiche a été retirée, mais il est toujours possible de la consulter ici.

La Pixel Tablet dispose d’un écran LCD de 11 pouces (10,95 pouces pour être précis) avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et une luminosité de 500 nits. On retrouve aussi la puce Tensor G2 de Google, qui est déjà présente dans le smartphone Pixel 7. Elle s’accompagne par 8 Go de RAM (LPDDR5) et 128 ou 256 Go (UFS 3.1) d’espace de stockage.

La fuite nous apprend également que les capteurs photo à l’arrière et à l’avant feront chacun 8 mégapixels. Ils seront également capables de filmer en 1080p à 30 images par seconde. Par ailleurs, la tablette dispose de trois micros, quatre haut-parleurs, un port USB-C 3.2 Gen 1, un connecteur à 4 pins pour les accessoires, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et l’Ultrawide Band (UWB). Il est également question du support de l’USI 2.0 pour le stylet et d’une batterie de 27 Wh, permettant d’avoir jusqu’à 24 heures de visionnage de vidéo en streaming.

Le prix au Japon sera de 79 800 yens, soit 537 euros si l’on convertit. Mais une précédente fuite a indiqué que le prix en Europe serait autour de 600-650 euros. Quant à la date de sortie, Amazon Japon annonce le 20 juin.

Pour rappel, Google a déjà donné un aperçu de sa Pixel Tablet, mais il n’y a pas eu de présentation complète. Il faudra attendre le 10 mai pour tout découvrir officiellement.