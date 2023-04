Pixel Tablet : on en sait plus sur les specs et le tarif de la première tablette de Google

Cela fait presqu’un an que Google a confirmé le développement de la Pixel Tablet, sa toute première tablette. Hormis la présence d’un processeur Tensor G2, nul ne sait encore grand chose sur ce nouveau device fonctionnant sous Android, mais il ne fait guère de doute que l’on en saura plus lors de la prochaine conférence Google I/O. Un leak rapporté par le site 9to5Google lève le voile sur certaines des caractéristiques de la future tablette. La Pixel Tablet devrait donc disposer de 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de capacité de stockage. Deux autres coloris seraient proposés en plus des coloris vert et beige, et une station d’accueil-borne de recharge (avec broches pogo) devrait être livrée avec l’appareil, tout comme l’étui de protection !

Le tarif de la Pixel Tablet se situerait dans la fourchette 600-650 euros, ce qui serait plutôt compétitif face aux tablettes de la concurrence. Quant à la date de commercialisation, Google prévoirait un lancement pour le mois de juin, en même temps donc que le Pixel Fold. Pixel Tablet, Pixel Fold, la Google I/O du 10 mai devrait être particulièrement chargée sur le front des nouveautés hardware.