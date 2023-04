Pixel Fold : un lancement au mois de juin, et un tarif stratosphérique

Le premier smartphone pliable de Google est enfin prêt à prendre son envol : si l’on en croit des documents internes consultés par la CNBC, le Pixel Fold sera présenté officiellement durant la Google I/O du 10 mai prochain, la commercialisation du mobile étant programmée pour le mois de juin. Toujours selon ces documents internes, le Pixel Fold disposerait d’une batterie conséquente, de quoi tenir 24 heures sans soucis, voire jusqu’à trois jours en usage un peu moins constant ou en mode économie d’énergie. Conséquence de cette batterie massive, le Pixel Fold serait plus lourd que ses concurrents directs, notamment le Z Fold 4 de Samsung.

La charnière de l’écran pliable, souvent le point faible de ce type d’appareils, serait particulièrement résistante sur le modèle de Google. De plus, le Pixel Fold hériterait de la certification IP68 (résistance à la poussière et à l’eau). Quant au processeur embarqué, il faudrait compter logiquement sur une puce Tensor G2 (soit le processeur des Pixel 7 et Pixel 7 Pro). Reste la question du prix : le Pixel Fold couterait largement plus de 1700 dollars, sans doute même au delà des 1799 dollars du Z Fold 4 à son lancement. A ce niveau de tarif, il reste à espérer que les nouveautés ne se limitent pas à un écran pliable…