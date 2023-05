Qualcomm continue d’avancer ses pions dans le secteur automobile. Le fondeur vient en effet d’annoncer le rachat imminent de la société israélienne Autotalks Ltd, qui conçoit et fait fabriquer des processeurs et des semi-conducteurs destinés a améliorer la sécurité à bord des véhicules. La technologie d’Autotalks permet ainsi la détection des véhicules arrivant en sens inverse ou ceux qui surgissent dans les angles morts. Le montant du rachat serait compris entre 350 et 400 millions de dollars selon plusieurs sources proches du dossier.

« Nous investissons dans la recherche, le développement et le déploiement de V2X depuis 2017 et pensons qu’à mesure que le marché automobile mûrit, une architecture de sécurité V2X autonome sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que des systèmes de transport intelligents », a déclaré par voie de communiqué Nakul Duggal, senior vice-président chez Qualcomm Technologies. « Nous partageons l’expérience et l’engagement sur plusieurs décennies d’Autotalks afin développer des technologies et des produits V2X mettant l’accent sur la résolution des problèmes de sécurité des usagers de la route dans le monde réel. »

Qualcomm a déjà investit 30 milliards de dollars dans les technologies de semi-conducteurs liées au marché automobile.