Les scénaristes américains ne veulent pas de la concurrence de ChatGPT (ou autre…)

Plus de 11 000 membres de la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes américains, ont décidé de se mettre en grève depuis ce mardi 2 mai, le plus important mouvement du genre depuis 2007. Outre les revendications somme toutes traditionnelles concernant de meilleures conditions de travail et des contrats mieux rémunérés, le syndicat regarde également vers l’avenir dans ses négociations avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). La WGA souhaiterait désormais empêcher les studios d’utiliser l’IA et ainsi éviter de que nombreux scénariste ne soient mis au chômage.

« Ce n’est pas l’outil lui-même, ce n’est pas une objection à l’outil », a déclaré au site Engadget C. Robert Cargill, membre de la WGA et scénariste de Sinister, Doctor Strange et The Black Phone. « Ce que nous avons demandé aux studios, c’est qu’ils ne génèrent eux-mêmes aucun contenu qui ne serait pas passé entre les mains des scénaristes ». Les scénaristes américains craignent en fait que les studios diminuent leur rémunération en fonction de la part qui serait effectuée par la machine. Une IA générative serait déjà en mesure de produire un script, script généralement rédigé par le seul scénariste.

De son côté, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) a réagi à ce sujet brûlant avec le communiqué suivant :

« Nous sommes des entreprises créatives et nous apprécions le travail des créatifs. Les meilleures histoires sont originales, perspicaces et proviennent souvent des propres expériences des individus. L’IA soulève des questions créatives et juridiques difficiles et importantes pour tout le monde. Par exemple, les scénaristes veulent pouvoir utiliser cette technologie dans le cadre de leur processus de création, sans changer la façon dont les crédits sont déterminés, ce qui est compliqué étant donné que le contenu produit par l’IA ne peut pas être protégé par le droit d’auteur. C’est donc quelque chose qui nécessite beaucoup plus de discussions, ce que nous nous sommes engagés à faire. En outre, il est important de noter que l’accord WGA actuel définit déjà un « scénariste/écrivain » pour exclure tout « fournisseur corporatif ou impersonnel » de matériel littéraire, ce qui signifie que seule une « personne » peut être considérée comme un écrivain/scénariste et bénéficier des termes et conditions de l’accord de base. »