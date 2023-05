Activision Blizzard : le service de cloud gaming Boosteroid tacle la décision de la CMA

Boosteroid, une société britannique de cloud gaming, a signé avec Microsoft un deal de 10 ans lui permettant de récupérer les jeux Activision Blizzard King sur sa plateforme. Malheureusement pour la startup, la CMA a bloqué le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, ce qui de facto rend une bonne part du deal caduque (hormis pour les jeux des Xbox Studios existants). Antonina Batova, Le directeur de la stratégie chez Boosteroid, s’est exprimé sur ce sujet dans les colonnes de Wccftech.

« Nous n’avons aucune certitude concernant le fait qu’Activision fournisse ses jeux à des services de cloud dans le futur » déclare Batova un brin désabusé. « Au contraire, Au contraire, la communauté du Cloud sait qu’Activision a une position assez dure sur le cloud gaming, ce qui ne fait que confirmer qu’ils ne seront probablement pas disponibles sur les services de cloud gaming dans un proche avenir. »

Batova tacle ensuite directement la CMA :« De plus, la décision de la CMA est susceptible d’aboutir au contraire de ce qu’ils (la CMA) prétendent – ralentir l’innovation et le développement du cloud gaming en coupant l’audience d’Activision des services de cloud. Une situation où ce contenu serait largement disponible dans le cloud présente des avantages évidents pour le marché, la concurrence et, plus important encore, pour les clients finaux qui pourraient alors jouer à des jeux Activision haut de gamme sur presque n’importe quel appareil, quelle que soit sa puissance de traitement ou son système d’exploitation ».

Ces déclarations incendiaires font écho aux premières réactions des sociétés du cloud gaming suite à la décision de blocage de la CMA. Les services de cloud gaming signataires du « deal Activision » avaient reproché une décision susceptible d’affaiblir un secteur à peine émergeant. La décision de l’UE sur le rachat est encore susceptible de renverser la table.