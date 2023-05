Le site du Sénat est hors-ligne suite à une cyberattaque

Le site Internet du Sénat est inaccessible depuis le milieu de matinée, un blocage revendiqué par le collectif de hackers pro-russes NoName. Le groupe avait déjà attaqué le site de l’Assemblée nationale en mars.

« L’accès au site Internet du Sénat est perturbé depuis ce matin, notre équipe est pleinement mobilisée pour remédier aux dysfonctionnements. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée », a indiqué le compte Twitter officiel du Sénat, sans donner plus de précisions.

NoName a revendiqué l’attaque sur sa chaîne Telegram vers 10h20, avec un message en russe et en anglais critiquant le soutien de la France à l’Ukraine. « Nous avons lu dans la presse que la France travaille avec l’Ukraine sur un nouveau plan d’aide qui peut inclure des armes, ainsi que des déclarations de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna » et « nous avons bloqué le site du Sénat français », écrit NoName.

NoName targets the website of the French Senate.

Website is down at the moment.#cti #ddos #cyberattack #ThreatIntel pic.twitter.com/hbilyEo3lK

