Echo Combat est désormais gratuit sur PCVR…jusqu’à la fermeture des serveurs

L’annonce de l’arrêt d’Echo VR reste encore mal digéré par les joueurs ce jeu de sport futuriste disponible sur PCVR et Meta Quest. Malgré les suppliques des joueurs, le studio Ready at Dawn a confirmé que les serveurs du jeu seraient bel et bien fermés au mois d’août. Un autre jeu fait les frais de cette fin de non recevoir : Echo Combat, disponible uniquement sur PCVR cette fois (Meta Rift ou un Rift S.), ne sera plus accessible lui aussi à partir du 1er août. Histoire de faire un peu passer la pilule, Ready at Dawn (propriété de Meta rappelons-le) a décidé de rendre le jeu totalement gratuit jusqu’à cette date fatidique. Initialement, Echo Combat était facturé au prix de 10 euros.

Les plus accrocs à ce jeu de tir en arènes pourront aussi disposer d’items et d’articles premium (dans le jeu), là encore sans rien débourser. « Nous souhaitions prouver à tous nos joueurs à quel point nous leur sommes reconnaissants pour leur soutien au cours des dernières années. Partager ce contenu semble être le meilleur moyen de remercier tous les joueurs et de vous offrir à tous la possibilité de vous exprimer » déclare Ready at Dawn dans un communiqué.