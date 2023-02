Meta va fermer les serveurs d’Echo VR, pourtant l’un des meilleurs jeux du Meta Quest

Mais que se passe t-il ? Depuis quelques jours, plusieurs studios annoncent la fermeture de leur titre free-to-play massivement multijoueurs. Aujourd’hui même, Respawn Entertainment a annoncé la fin prochaine d’Apex Legends Mobile et voilà que Meta annonce à son tour l’arrêt prochain des serveurs d‘Echo VR (initialement Echo Arena), probablement le meilleur titre multijoueurs du casque Meta Quest ! Echo VR oppose deux équipes de 2 joueurs dans des arènes futuriste Zero-G. Le jeu est fun, offre des sensations grisantes et s’avère très vite addictif. Malgré ses énormes qualités (et une version Meta Quest 2 tout à fait respectable par rapport à la version PCVR), Meta a donc décidé de fermer les vannes du jeu dès le 1er août prochain !

Pour toute explication , le studio Ready At Dawn explique qu’il doit mettre ses ressources dans un nouveau projet et qu’il n’a donc pas assez de temps à consacrer au support du titre. Un peu fort de café tout de même sachant que généralement, c’est l’impopularité d’un jeu ou le manque d’attrait après une période qui pousse les studios à arrêter les frais. Pourquoi en ce cas ne pas sortir une version LAN ou améliorer le mode solo contre des bots ? Seule consolation pour les nombreux aficionados du jeu, les bonus lors des parties seront beaucoup plus généreux.