Snapchat va ajouter des pubs dans My AI et sa copie de TikTok (Spotlight)

De nouvelles publicités vont faire leur apparition sur Snapchat, avec le réseau social qui va en placer dans My AI, son chatbot s’appuyant sur de l’intelligence artificielle, et dans Spotlight, qui n’est plus ni moins qu’une copie de TikTok.

De la pub sur Snapchat

Snapchat avait commencé l’année dernière le test de publicités dans Spotlight. La plateforme va maintenant les afficher à l’échelle mondiale. Cet ajout pourrait donner un coup de fouet à l’activité publicitaire de Snap, qui a été mise à mal au cours des derniers mois. Spotlight, qui récompense les créateurs de vidéos populaires de courte durée, compte plus de 350 millions d’utilisateurs mensuels, selon la société.

Dans la foulée, Snap annonce que son chatbot My AI, disponible chez à peu près tout le monde, va également avoir le droit à de la publicité sous forme de liens sponsorisés dans les discussions avec les utilisateurs. L’entreprise indique que les liens sponsorisés sont censés être pertinents par rapport à la conversation. Par exemple, le chatbot, qui peut déjà recommander des restaurants locaux en se basant sur la carte Snap Map de l’application, peut faire apparaître un message sponsorisé d’un restaurant local ou d’un service de livraison de nourriture en réponse à une question sur l’endroit où dîner. De même, une conversation sur les voyages ou les jeux vidéo pourrait faire apparaître des liens sponsorisés d’une compagnie aérienne ou d’un magasin de jeux.

Snap fait savoir que les publicités dans My AI sont une première expérience. Mais le fait que le groupe choisit d’intégrer des publicités au chatbot si peu de temps après son lancement est notable. L’entreprise affirme avoir constaté un fort taux d’engagement avec cette fonctionnalité qui, contrairement aux chats entre amis, ne garde pas les conversations privées. Mais la récente décision de l’entreprise de placer le chatbot en haut des conversations de chacun a également été controversée, de sorte que la mise en place de publicités à ce stade pourrait également rebuter certains utilisateurs.