Sites pornos et vérification de l’âge : dans l’état de l’Utah, PornHub n’est plus accessible

MindGeek, la société mère de Pornhub, a bloqué tout accès à ses sites Web dans l’Utah suite à la mise en place par l’État d’une loi sur la vérification de l’âge qui cible les éditeurs de contenus en ligne jugés dangereux pour les mineurs. Les utilisateurs de l’Utah qui tentent d’accéder à Pornhub sont désormais redirigés vers une vidéo mettant en vedette l’actrice de film X Cherie DeVille, cette dernière expliquant que l’obligation de soumettre une pièce d’identité lors de chaque connexion n’est pas une solution efficace pour protéger la vie privée et pourrait même conduire les utilisateurs vers des sites moins sécurisés. MindGeek considère en outre que la solution la plus efficace consiste à identifier les utilisateurs via leur appareil mobile. DeVille exhorte d’ailleurs les utilisateurs à contacter leurs représentants et à exiger des solutions de vérification basées sur d’autres solutions techniques de contrôle de l’âge.

En Louisiane, où une loi similaire est entrée en vigueur au mois de janvier dernier, Pornhub utilise l’application de portefeuille numérique de l’État – pour les permis de conduire – afin de vérifier l’âge des visiteurs du site (L’Utah ne disposant pas de ce type d’outil). A noter que sur l’année écoulée, au moins deux douzaines d’États, dont l’Utah, ont introduit une législation sur la vérification de l’âge.