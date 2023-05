Neato Robotics, pionnier de l’aspirateur-robot, ferme ses portes

Racheté par Vorwerk (Thermomix) en 2017, Neato Robotics n’aura donc pas résisté à la crise. Dans le cadre de la restructuration et de la consolidation du groupe allemand, Vorwerk a décidé de se séparer de sa division aspirateur. « Les ventes indépendantes de Neato dans le e-commerce et la distribution physique avec un accent sur les États-Unis n’ont pas pu se développer avec succès, de sorte que l’entreprise n’a pas atteint les objectifs économiques qu’elle s’est fixés depuis plusieurs années. » précise Vorwerk dans un communiqué. « Dans le cadre de la consolidation, Neato sera désormais fermée malgré les efforts de restructuration, affectant 98 employés dans le monde. Une équipe de 14 personnes à Milan sera reprise par Vorwerk pour assurer la sécurité de l’infrastructure des services cloud de Neato pendant au moins cinq ans. La disponibilité des pièces de rechange et des consommables et le service pour les réparations nécessaires sont également garantis pendant au moins cinq ans. »

Le Neato XV-11 avait fait sensation au CES 2010

Neato Robotics a dévoilé son tout premier robot-aspirateur au CES 2010, au moment où iRobot (Roomba) avait déjà pris la tête de ce marché naissant. Dès son lancement, le robot aspirateur Neato XV-11 était particulièrement évolué pour le secteur : le capteur Lidar à 360° était une une amélioration technologique considérable pour un robot-aspi proposé à la vente à 400 dollars. Neato n’avait cessé de faire évoluer ses gammes de robots ménagers, mais à partir de 2015, le fabricant a peiné à se différencier face à une concurrence de plus en plus agressive, devenant même une proie facile pour un rachat. On connait la suite avec Vorwerk, jusqu’à ce dénouement malheureux et un peu prévisible.