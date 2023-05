ChatGPT intègre le jeu Galactic Civilizations pour la description du lore (entre autres…)

Ce n’était qu’une question de temps avant que le studios de jeu n’intègrent ChatGPT dans leur processus de conception voire… dans les jeux eux mêmes ! Le jeu Galactic Civilizations IV : Supernova du studio Stardock Entertainment embarque désormais une version particulière du chatbot baptisée AlienGPT capable de décrire le lore d’une myriade de planètes et de civilisations « alien » imaginaires !

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé à l’intégration de la technologie GPT dans notre moteur Tachyon, la technologie de métagaming de Stardock basée sur le cloud. » explique le studio Stardock Entertainment. « Grâce à l’API ChatGPT d’OpenAI et à Tachyon, nous sommes fiers de démontrer ce que cette technologie peut faire pour les jeux. ».

Un exemple de civilisation alien décrite et illustrée avec l’aide de l’IA intégrée dans le jeu

L’IA est capable de décrire plus précisément l’environnement de la planète ou de la civilisation alien, mais aussi générer une illustration de ce lore (sans doute cette fois avec une IA de génération d’images). AlienGPT peut aussi générer de nouvelles quêtes ainsi que des dialogues nettement plus détaillés. Les interactions avec les PNJs deviennent ainsi beaucoup plus naturelles et immersives.

Galactic Civilizations IV : Supernova est disponible en accès anticipé sur Steam et sur l’Epic Game Store.