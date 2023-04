Le robot Spot mis à jour avec ChatGPT : une véritable vision de science-fiction

Le robot Spot de Boston Dynamics (propriété de Hyundai) est sans aucun doute le robot quadrupède le plus évolué à l’heure actuelle. Alors imaginez ce que pourrait donner ce robot équipé du modèle de langage le plus sophistiqué du moment ! Des ingénieurs sont ainsi parvenus à mettre à jour Spot avec le chatbot ChatGPT, et le résultat se rapproche vraiment beaucoup de certaines visions (de cauchemar ?) de la S.F. Equipé de son IA vocale, Spot sait répondre à des questions sur son niveau de batterie ou sur le nombre de tâches prévues, et peut aussi réagit directement à certaines commandes effectuées à voix haute (et non en passant par l’interface graphique de la télécommande). Spot s’exécute immédiatement lorsque l’ingénieur lui demande de reculer !

We integrated ChatGPT with our robots. We had a ton of fun building this! Read on for the details: pic.twitter.com/DRC2AOF0eU — Santiago (@svpino) April 25, 2023

La nouvelle intelligence de Spot a ses limites : ChatGPT ne « sait » pas qu’il est le cerveau d’un robot par exemple. Autre bémol, la voix de synthétique de Spot est celle du logiciel Text-to-Speech de Google et ne semble pas vraiment adaptée à une machine de ce type. La transcription de la voix en texte (lorsque l’on parle au robot) est assurée par Whisper, un outil intégré à ChatGPT.

Pour Santiago Valdarrama, l’un des deux ingénieurs à l’origine de ce bricolage convaincant, équiper un tel robot de capacités vocales a surtout du sens en terme d’ergonomie générale d’utilisation : « Les robots exécutent chaque jour des missions automatisées. Chacune utilise des fichiers de configuration longs de plusieurs kilomètres et difficiles à comprendre. Seuls des techniciens peuvent les manipuler. À la fin de chaque mission, les robots enregistrent une tonne de données. Il n’existe aucun moyen simple d’interroger toutes ces données à la demande. […] Nous pouvons désormais interroger les robots sur les missions passées et futures et obtenir une réponse en temps réel. ChatGPT interprète la question, analyse les fichiers et formule la réponse. »