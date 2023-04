La bêta d’Android 14 arrive sur le Nothing Phone (1)

La bêta d’Android 14 est déjà disponible au téléchargement sur les Pixel de Google et on la retrouvera bientôt sur le Phone (1) de Nothing. En réalité, Carl Pei, le fondateur de Nothing, annonce qu’un accès anticipé est d’ores et déjà une réalité.

Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour la mise à jour, mais avec les Pixel qui ont déjà la bêta d’Android 14, le Nothing Phone (1) sera l’un des premiers appareils non-Google à bénéficier d’une phase de test indépendante. Il faut s’attendre à ce que d’autres fabricants confirment des phases de bêta pour le prochain système d’exploitation lors de la Google I/O du 10 mai.

Il sera surtout intéressant de voir quand Nothing proposera la version finale d’Android 14. Les utilisateurs du Phone (1) devront-ils attendre de longs mois après la disponibilité sur les Pixel ? Ou le délai sera-t-il correct ? Pas de réponse pour l’instant. Pour sa part, Google devrait proposer la version finale sur ses Pixel en août ou septembre.

Pour rappel, les principales nouveautés d’Android 14 sont :