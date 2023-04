SFR et Bouygues Telecom vont mutualiser leurs réseaux pour la 5G

SFR et Bouygues Telecom se connaissent déjà bien puisque les deux opérateurs ont mutualisé leurs réseaux pour la 2G, la 3G et la 4G dans plusieurs régions de France. Ils ajoutent aujourd’hui la 5G à la mutualisation.

L’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms, annonce avoir reçu trois nouveaux avenants signés par les opérateurs afin d’étendre l’accord de partage à la 5G et de déployer de nouveaux sites sur le réseau mutualisé. Il s’agit de l’accord qui a pour nom Crozon.

L’accord de partage initial a été conclu en 2014 pour une durée de 20 ans. Il portait sur la mutualisation des réseaux 2G/3G/4G sur une large partie du territoire avec une prestation temporaire d’itinérance 4G. En 2016, Bouygues Telecom et SFR ont convenu, dans un avenant à cet accord, d’une trajectoire permettant l’extinction graduelle de l’itinérance 4G de SFR sur le réseau de Bouygues Telecom d’ici fin 2018. En février 2020, un nouvel avenant au contrat est transmis à l’Arcep, prévoyant le déploiement de nouveaux sites 2G, 3G et 4G en vue de la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires issues du New Deal Mobile.

Dans un communiqué, l’Arcep dit avoir reçu trois nouveaux avenants à l’accord de partage, aux termes desquels il est notamment prévu :