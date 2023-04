Dune 2 : les premières et superbes images du second volet

Vanity Fair vient de lâcher les toutes premières images de Dune 2, le second volet de l’adaptation de Denis Villeneuve (Blade Runner 2045, Contact), et forcément c’est absolument magnifique. Si le premier volet n’est pas totalement parvenu à capter la richesse foisonnante du romand de Frank Herbert (mais qui le pourrait ?), force est de reconnaitre que le réalisateur canadien a un œil fantastique et sait construire des plans comme de véritables tableaux de maitres. On notera que cette publication d’image suit de quelques heures la diffusion d’un premier teaser du film au CinemaCon 2023. Le casting éclatant de Dune 2 se dévoile donc en images, et l’on reconnaitra les bonnes bouilles de Timothée Chalamet (Leto), Rebecca Ferguson (Dame Jessica), Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney halleck), Dave Bautista (Raban), Austin Butler (Feyd-Rautha), Florence Pugh (Princesse Irulan), Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen), Léa Seydoux (une Bene Gesserit), sans oublier Zendaya (Chani). Non visible sur ces images, Christopher Walken interprètera l’impitoyable empereur Shaddam IV de la maison Corrino.

Dune 2 sortira en salles le 1er septembre 2023