Ant-Man et la Guêpe : Quantumania arrive le 17 mai sur Disney+… sauf en France

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, le dernier film Marvel en date, sera disponible en streaming sur Disney+ le 17 mai prochain. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter, les Français seront mis de côté en l’occurrence.

En effet, la disponibilité en streaming sur Disney+ pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ne concernera pas la France, du moins pas le 17 mai. La raison est la même que celle pour les autres films du MCU, à savoir la chronologie des médias.

La chronologie des médias, une loi bien française, impose un délai de 17 mois entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming (15 mois pour Netflix parce que le service contribue davantage à la création française). En étant donné que le troisième opus d’Ant-Man est sorti le 15 février dernier au cinéma, il faut s’attendre à une arrivée sur Disney+ France en juillet 2024.

Get ready to enter the Quantum Realm on @DisneyPlus. Marvel Studios’ #AntManAndTheWaspQuantumania is streaming May 17. pic.twitter.com/nYIutpDqHi

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 27, 2023