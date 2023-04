Des services Google perturbés suite à l’incendie d’un data center français

Des services de Google Cloud en France sont toujours perturbés aujourd’hui par les suites d’un incendie survenu la veille dans un data center de Global Switch en région parisienne, qui a aussi bloqué de nombreux sites Internet.

Plusieurs services du cloud de Google en France ont été indisponibles ou impactés hier, le groupe conseillant à ses clients de basculer leur charge dans d’autres régions. Google utilise trois data centers en région parisienne.

Touché par un incendie mercredi matin pendant deux heures, le data center de Global Switch situé à Clichy (Hauts-de-Seine), l’un des plus grands de France, héberge des serveurs de Google et de l’hébergeur Ecritel. Des sites Internet municipaux ont été indisponibles pendant quelques heures, comme ceux des villes de Lille, Cannes et Saint-Brieuc.

Le site cybermalveillance.fr, qui aide les victimes de cyberharcèlement et de fraudes, a également été inaccessible, tout comme les sites des préfectures maritimes de l’Atlantique, de la mer du Nord et de la Méditerranée.

Audrey Louail, présidente d’Ecritel France, a précisé sur Twitter que l’incendie avait duré deux heures avant d’être maîtrisé et qu’ensuite l’électricité avait été coupée par précaution par les pompiers.

En mars 2021, le groupe OVH avait été victime d’un important incendie dans un data center à Strasbourg, ce qui avait bloqué de très nombreux sites Internet et provoqué des pertes de données.