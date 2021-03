Un data center d’OVH en partie détruit par un important incendie

Le data center d’OVH situé à Strasbourg vient d’être victime d’un important incendie. De nombreux serveurs ont été détruits par les flammes, et les conséquences pourraient être très lourdes sachant que ce data center hébergeait principalement les services Web de nombreuses entreprises. Les témoignages de pannes de services affluent d’ailleurs depuis le début de la matinée. Seul point positif de la situation : le sinistre n’a fait aucune victime.

Le feu s’est déclaré vers les 4 heures du matin dans le bâtiment SBG2 et l’incendie a pris rapidement de telles proportions que l’électricité a du être coupée sur la totalité du centre de données (SBG1, SBG2, SBG3 et SBG4). Au terme de l’intervention des pompiers, les serveurs des bâtiments SBG2 et SBG1 seraient en grande partie détruits.

L’affaire est donc sérieuse, et OVH a alerté les entreprises potentiellement concernées : « Si votre production est à Strasbourg, nous vous recommandons d’activer votre Plan de Reprise d’Activité ». Mais qu’en est-il du backup des données évaporées dans l’incendie ? Ces dernières ont elles été stockées sur un autre site ? A noter qu’à l’heure d’écrire cet article, les serveurs SBG3 et SBG4 n’ont toujours pas redémarré. Le « timing » de ce sinistre ne pouvait pas être plus catastrophique : OVH a annoncé il y a 24 heures sont intention de rentrer en bourse (IPO).