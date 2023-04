iSpace confirme l’échec de sa mission lunaire

La confirmation est venue dans la journée d’hier, sur le compte Twitter d’iSpace : « Notre atterrisseur lunaire HAKUTO-R M1 devait atterrir sur la surface de la Lune à env. 1:40 (JST). À 8 h 00 aujourd’hui (JST), la communication entre l’atterrisseur et le centre de contrôle de mission a été perdue et il a été déterminé que l’objectif de Success 9 n’est pas réalisable. »

Our HAKUTO-R M1 lunar lander was scheduled to land on the surface of the Moon at approx. 1:40 (JST). As of 8:00 today (JST), communication between the lander at the Mission Control Center was lost and it has been determined that Success 9 of the milestones is not achievable.(1/3)

— ispace (@ispace_inc) April 26, 2023