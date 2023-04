Stability AI : les créateurs de Stable Diffusion lancent un concurrent de ChatGPT

Les créateurs de Stable Diffusion, un générateur text-to-image non censuré, viennent de lancer StableLM, qui n’est autre qu’un concurrent direct de ChatGPT mais en open source. StableLM est donc un chatbot générateur de textes, mais ce dernier doit se contenter de 7 milliards de paramètres au maximum, contre 175 milliards pour GTP3 (ne parlons même pas des 170 000 milliards de paramètres de GPT-4). Une version de démonstration du chatbot est actuellement hébergée sur Hugging Face.

Pour l’instant encore sujet aux bugs et aux réponses fantaisistes, très peu à l’aise en français, StableLM est encore un projet en chantier sur le marché des chatbots basés sur des modèles de langage. Le logiciel a l’immense mérité d’être open source (sources sur GitHub) et peut donc intégrer n’importe quel projet de développement, ou presque. A noter que les données qui ont servi à entrainer l’IA proviennent essentiellement de Wikipédia, Stack Exchange et PubMed (ce qui n’empêche pas un taux d’erreurs encore important). Malgré ces débuts encore timides, et uu vu de l’évolution rapide (et positive) de Stable Diffusion, il y a de quoi rester optimiste concernant le futur de StableLM.