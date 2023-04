PlayStation Plus mai 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en mai 2023 avec le PlayStation Plus. Les joueurs vont avoir le droit à trois titres.

Les jeux du PlayStation Plus en mai 2023

Le premier jeu offert est avec le PlayStation Plus est GRID Legends (PS4, PS5). C’est une expérience de conduite aux enjeux élevés qui combine un sport automobile palpitant et imprévisible, une variété de courses et une narration immersive qui vous place au cœur de l’action. Soyez la vedette dans une histoire de course, avec une production de réalité étendue. Faites face à des personnalités féroces, à la politique du paddock, aux drames sur la piste et à l’infâme Ravenwest Motorsport, tandis qu’un documentaire saisit chaque instant à la volée.

En deuxième jeu, on retrouve Chivalry 2 (PS4, PS5). Retournez sur le champ de bataille médiéval ultime dans ce slasher multijoueur à la première personne inspiré des batailles épiques des films médiévaux. Les joueurs sont plongés dans l’action de chaque moment emblématique de l’époque — vivez des conflits à grande échelle dans des environnements médiévaux tentaculaires allant des terrains de tournois aux sièges de châteaux à grande échelle. Choisissez votre style de jeu avec 4 classes et 12 sous-classes, chacune dotée d’armes et de capacités uniques, et bien plus encore, puis foncez tête baissée dans des batailles cinématiques à 64 joueurs. La version PS5 fonctionne en 4K à 60 images par seconde.

Enfin, le troisième jeu offert est Descenders (PS4). C’est un jeu de vélo de descente extrême au rythme effréné, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. Il est doté d’un système physique approfondi qui vous permet de contrôler chaque mouvement subtil de votre cycliste. Affrontez des sauts, des pentes et des bombements différents à chaque fois que vous jouez grâce à des niveaux générés de manière procédurale. Gagnez des mutateurs spéciaux à chaque fois que vous jouez, déterminez les capacités qui conviennent le mieux à votre style de conduite et gagnez de nouveaux vélos au fur et à mesure.

Les trois jeux seront disponibles dès le 2 mai. Vous avez jusqu’au 1er mai pour télécharger ceux du mois d’avril (voir cet article).