PlayStation Plus avril 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en avril 2023. Il sera question de trois titres.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Meet Your Maker (PS4, PS5). C’est un jeu de construction et de pillage à la première personne post-apocalyptique où chaque niveau est conçu par les joueurs. Jouez solo ou avec un ami en concevant des avant-postes mortels, puis passez à des combats effrénés et méthodiques en pillant les créations d’autres joueurs.

En deuxième jeu, on retrouve Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5). L’ignoble Vex (un être quasiment mythique né dans le chaos et la peur, rien que ça) kidnappe les amis de Sackboy et les force à construire son Tournebouleur. Cet appareil mortellement diabolique transformera Patchwork Monde, une contrée fantastique d’imagination pure et de rêves innocents, en terre désolée et aride tout droit sortie d’un cauchemar. Affrontez Vex. Sauvez les Sackripants. Sauvez le monde.

Enfin, le troisième jeu est Tails of Iron (PS4, PS5). Une aventure RPG avec des combats brutaux. Vous êtes Redgi, héritier du Trône, et partez dans une quête périlleuse pour reconquérir votre royaume. Explorez un monde trompeur. Rassemblez vos braves compagnons. Bannissez le clan des Grenouilles.

Les jeux seront offerts avec le PlayStation Plus dès le 4 avril. Il reste encore quelques jours pour récupérer ceux de mars, dont Battlefield 2042.