Le budget proposé par l’administration Trump pour 2026 menace un élément crucial du projet « martien » de la NASA, soit le Mars Relay Network, un ensemble de sondes en orbite autour de Mars chargé de transmettre les données entre la planète rouge et la Terre. Utilisé depuis plus de 20 ans, ce réseau est indispensable pour les missions robotiques, notamment les rovers, et ce dernier serait tout aussi vital pour les futures missions humaines. Malheureusement pour l’agence spatiale américaine, trois des cinq orbiteurs (deux de la NASA et un de l’ESA) pourraient être désactivés faute de financement, ce qui réduirait considérablement la capacité de communication avec Mars.

Alors que le gouvernement américain met publiquement en avant son ambition de battre la Chine dans la course au retour sur la Lune et pour l’envoi des premiers astronautes sur Mars, la même administration planifie paradoxalement en coulisses une coupe de 6 milliards de dollars dans le budget général de la NASA (dont une réduction importante de 2,7 milliards budget des sciences planétaires). En parallèle, les fonds alloués à l’exploration humaine augmentent. Cette réorientation radicale semble négliger le rôle fondamental du réseau de communication martien dans le succès de futures missions habitées… si tant est que l’administration Trump soit réellement motivée à l’idée d’envoyer des hommes sur Mars.

Certes, des alternatives commerciales sont désormais envisagées à l’instar du projet Marslink de SpaceX, mais affaiblir l’infrastructure existante sans solution de remplacement opérationnelle risque à terme de compromettre les ambitions martiennes des États-Unis. Serait-ce d’ailleurs un mal sur le fond ? De nombreux spécialistes et scientifiques alertent en effet depuis des années sur l’absence de faisabilité d’une mission martienne habitée, même à plus long terme terme, sans parler des énormes risques pour les astronautes une fois sur place (dans le cas improbable où les colons martiens deviendraient une réalité).