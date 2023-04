Le Pico 4 descend en dessous des 400 euros (+ 4 jeux gratuits)

Le Pico 4 est une excellente alternative au Meta Quest 2. Si le casque VR de Pico ne bénéficie pas d’un catalogue de titres aussi fourni que celui du Meta Quest, l’appareil se rattrape sur ses caractéristiques, un bon cran au dessus du modèle de Meta. Le Pico 4, c’est deux lentilles Pancake (FoV 105°) sur un écran à la résolution 2160 x 2160 pixels (par œil), un design compact et un poids plume sur la face avant (295 grammes), un mode AR (passthrough) en couleur, et surtout un Snapdragon XR2 au maximum de ses capacités, qui offre 40 à 70% de puissance supplémentaire par rapport à la même puce bridée sur le Meta Quest 2.

Très bonne nouvelle donc, le Pico 4 passe en dessous de la barre des 400 euros, soit 389 euros sur Amazon au lieu de 429 euros pour le modèle avec 128 Go de capacité de stockage, ou bien encore 459 euros au lieu de 499 euros pour le modèle avec 256 Go. Dans les deux cas, il s’agit donc d’une belle remise de 40 euros. Pour ne rien gâcher, quatre jeux vous sont offerts si le casque VR est enregistré (compte Pico) avant le 31 juillet. Les jeux proposés sont Peaky Blinders: The King’s Ransom, Les Mills Bodycombat, Golf 5 eClub et Wander.