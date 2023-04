OnePlus dévoile le prix et la date de sortie de sa première tablette

La OnePlus Pad arrive bientôt et le constructeur annonce aujourd’hui le prix : ce sera 499€ en Europe. Le tarif sera de 449£ au Royaume-Uni, 479$ aux États-Unis et 649$ au Canada. Les premiers acheteurs auront le droit à un chargeur SUPERVOOC 80 W offert.

Le prix de la tablette la place au milieu du peloton : elle est plus chère que les iPad d‘entrée de gamme d‘Apple, mais ses caractéristiques matérielles rivalisent avec celles de l’iPad Pro, qui coûte beaucoup plus cher. De même, elle est plus chère que les tablettes d’entrée de gamme de Samsung, mais pas autant que les Galaxy Tab S8 qui partagent des caractéristiques similaires. C‘est une formule que OnePlus connaît bien.

La OnePlus Pad comprend 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une puce MediaTek Dimensity 9000 avec Android 13 et la surcouche OxygenOS en sortie de boîte. La tablette dispose d’un écran LCD de 11,61 pouces (2 800 x 2 000 pixels) avec un taux d’affichage de 144 Hz, ce qui est plus rapide que même les dernières tablettes de la concurrence. On retrouve aussi le support du HDR et du Dolby Vision. La tablette dispose par ailleurs d’une batterie de 9 510 mAh avec une charge rapide de 67 W et de quatre haut-parleurs avec le support du Dolby Atmos.

À l’instar de l’iPad d’Apple et des tablettes Galaxy de Samsung, vous pourrez associer la OnePlus Pad à un étui-clavier équipé d’un trackpad pour les travaux de productivité ou écrire sur son écran à l’aide d’un stylet optionnel.

OnePlus fait savoir que les premières expéditions auront lieu le 8 mai aux États-Unis. Ce sera dès le 18 mai en Europe.