OnePlus Pad annoncée : OnePlus lance sa première tablette Android

La OnePlus Pad est désormais officielle. OnePlus a levé le voile sur sa première tablette Android à l’occasion de sa conférence Cloud 11 et elle propose des caractéristiques haut de gamme.

La OnePlus Pad dispose d’un ensemble unibody en aluminium pour le châssis qui vient loger l’écran LCD de 11,61 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, une définition de 2 800 x 2 800 pixels et un ratio de 7:5. La dalle atteint 500 nits et offre un contraste de 1400:1. OnePlus affirme que la finesse des bordures permet d’obtenir un écran qui occupe 88,14% de la surface.

On peut également citer le support du Dolby Vision, ainsi que la présence de quatre haut-parleurs sur chaque coin de la tablette, avec la prise en charge du Dolby Atmos.

Sous la capot, la tablette carbure avec la puce Dimensity 9000 de MediaTek. Elle s’accompagne de 8 ou 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage (UFS 3.1). Côté autonomie, OnePlus propose une batterie de 9 510 mAh qui peut tenir 14 heures et 30 minutes avec une seule charge selon le constructeur. Il s’agit ici d’une autonomie pour regarder des vidéos en streaming. La marque ajoute que la tablette peut tenir un mois en veille. Pour ce qui est de la charge, il y a le support de SuperVOOC à 67 W. Selon OnePlus, il faut 80 minutes pour une charge complète.

Un autre aspect touche la photo. Il y a un capteur de 13 mégapixels, capable de filmer en 4K. Le capteur avant propose 8 mégapixels et peut filmer en 1080p. D’autre part, il y a le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3

Et bien évidemment, il y aura des accessoires, comme un clavier, une coque ou encore un stylet (OnePlus Stylo).

La OnePlus Pad n’a pas encore de prix ni de date de sortie. OnePlus promet d’en dire plus d’ici les prochaines semaines.