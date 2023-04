DJI officialise le Mavic 3 Pro, un drone haut de gamme équipé de trois caméras

DJI l’avait encore teasé il y a quelques heures : le fabricant chinois vient d’officialiser le Mavic 3 Pro, un drone haut de gamme dont la caractéristique principale est d’être équipé de trois capteurs. Premier drone à trois capteurs de la marque, le Mavic 3 Pro ne fait pas les choses à moitié puisque chacun des trois objectifs a bénéficié de l’expertise du prestigieux Hasselblad.

L’objectif principal est un capteur grand angle CMOS 4/3 de 20 megapixels (eq. 24mm, ouverture dynamique f/2,8 à f/11), capable de shooter en RAW 12 bits et avec en sus la technologie Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) pour des couleurs plus fidèles. Ce même capteur peut filmer en 5,1K à 50 images/seconde ou en DCI 4K à 120 i/s, le tout avec une gestion d’un milliard de couleurs (profil D-LOG M). Un second objectif 70 mm est couplé à un capteur CMOS 1/1,3 de 48 mégapixels. Il s’agit ici d’un téléobjectif avec zoom optique 3x, capable de filmer en 4K et 60 i/s. Là encore, prise en charge profil D-LOG M. Le second téléobjectif (eq. 166 mm, ouverture à f/4,4) dispose d’un zoom optique 7x ou zoom hybride 28x.

A noter que tous ces capteurs prennent en charge les formats Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 et Apple ProRes 422 LT. Concernant les specs propres au drone, c’est du lourd : le Mavic 3 Pro affiche une autonomie de 43 minutes (ce qui est beaucoup pour un drone de cette catégorie), et dispose de toutes les fonctions de ses prédécesseurs, à savoir la a détection d’obstacles omnidirectionnelle, le système de vol APAS 5.0, le système de transmission O3+ qui assure de l’affichage Full HD en 50 ips jusqu’à la distance de 15 km entre le pilote et le drone, le Waypoint, le QuickTransfer, sans oublier les modes Pano, FocusTrack, QuickShots, etc. Difficile de faire plus complet. L’appareil est aussi compatible WiFi 6.

Le Mavic 3 Pro est proposé à la vente sur le site de DJI dans les configurations suivantes :

Le modèle de base DJI RC est au tarif de 2099 euros ; le Bundle DJI Mavic 3 Pro Fly More (DJI RC) est proposé au prix de 2 799 euros ; le Bundle Mavic 3 Pro Fly More (DJI RC Pro) est à 3 499 euros, et enfin, le Bundle DJI Mavic 3 Pro Cine Premium est au prix de 4 599 euros. Les livraisons démarreront au mois de mai. Il est déjà possible de précommander le modèle de base chez Boulanger, tout comme le Bundle DJI Mavic 3 Pro Fly More, le Bundle Mavic 3 Pro Fly More (DJI RC Pro), ou bien encore le Bundle DJI Mavic 3 Pro Cine Premium.