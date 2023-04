Mavic 3 Pro : DJI tease un drone équipé d’un bloc photo à trois capteurs (Hasselblad)

DJI devrait frapper fort demain lors de la présentation de son tout nouveau drone. Et si l’on en croit plusieurs fuites déjà assez nombreuses sur les réseaux sociaux, ce nouveau modèle ne serait autre que le Mavic 3 Pro, un drone haut de gamme taillé pour la prise de vue. Outre les leaks du drone lui-même (DJI n’est pas très fort pour prévenir les fuites), le fabricant a tenu à teaser lui-même le bloc photo à trois capteurs du Mavic 3 Pro, un bloc photo développé en collaboration avec la marque prestigieuse Hasselblad.

Les trois modules photos seraient un capteur CMOS 4/3 de 20 Mpx (eq. 24mm, ouverture dynamique f/2,8 à f/11), un capteur 1/2 pouce de 2 Mpx (eq. 162 mm, ouverture f/4,4) et peut-être, un capteur téléobjectif de 48 Mpx capable de filmer en 4K et 60 images par seconde. A noter que ce n’est pas la première fois que DJI propose sur le marché un drone avec trois capteurs ; c’est déjà le cas du Mavic 3T , un drone destiné aux professionnels et équipé de 3 capteurs dont un thermique.

Les leaks indiquent aussi que le Mavic 3 Pro sera disponible en 3 versions ou configurations, comme cela est le cas pour lse autres modèles de la gamme. Il y aurait donc le Mavic 3 Pro (DJI RC), le Mavic 3 Pro (DJI RC Pro) et le Mavic 3 Pro Cine Premium Bundle. La conférence de présentation du Mavic 3 Pro se tiendra demain à 15 heures.