Les employés de Sega of America veulent former un syndicat

Les employés de Sega of America, basés au siège de l’entreprise à Irvine (Californie), ont annoncé leur intention de former le syndicat Allied Employees Guild Improving Sega (AEGIS-CWA) en collaboration avec le Communication Workers of America. Une grande majorité des employés, y compris ceux de la localisation (traduction), du marketing, du développement de produits, des GAAS et de l’assurance qualité, espèrent ainsi améliorer leurs conditions de travail, la sécurité de leur emploi, sans oublier la rémunération.

Sega n’a encore reconnu le syndicat, mais AEGIS-CWA continuera tout de même de faire pression pour un salaire de base plus élevé, de meilleurs avantages sociaux ainsi que des mesures permettant de prévenir le surmenage (crush) grâce à une meilleure dotation en personnel. L’Allied Employees Guild Improving Sega compte déjà 144 membres. Depuis quelques mois, la syndicalisation s’étend dans la tech américaine, notamment chez Apple, Activision Blizzard, Google ou bien encore Microsoft. AEGIS-CWA espère désormais que Sega reconnaîtra le syndicat nouvellement créé, et dans le cas contraire, le dossier de demande syndicale est déjà dans les mains du National Labor Relations Board.