Des ingénieurs de Google montent un syndicat !

Malgré les menaces répétées et les licenciements secs d’employés jugés trop « critiques », Google n’aura pas pu empêcher l’inévitable : 226 salariés du groupe (principalement des ingénieurs) viennent de créer un syndicat baptisé l’Alphabet Workers Union (Le syndicat des travailleurs d’Alphabet), ce dernier étant rattaché au Communications Workers of America. Ce projet de syndicat aurait été mené dans le plus grand secret il y a près d’un an.

Le premier syndicat officiel de Google est un évènement quasi-historique pour le secteur de la tech américaine, un évènement qui s’inscrit dans la continuité de plaintes et de mouvements de protestations de salariés visant notamment les disparités de carrière ou la nature de certains contrats et partenariats (comme le projet MAVEN). « Nous nous unissons – intérimaires, fournisseurs, sous-traitants et employés à temps plein – pour créer une voix unifiée des travailleurs » indique le communiqué co-écrit par Parul Koul et Chewy Shaw, président exécutif et vice-président de l’Alphabet Workers Union. « Nous voulons qu’Alphabet soit une entreprise où les travailleurs ont un mot à dire dans les décisions qui nous concernent et concernent les sociétés dans lesquelles nous vivons ».

Certes, l’Alphabet Workers Union n’est encore qu’une goutte d’eau dans l’océan des 260 000 salariés de Google, mais cette fois, le géant américain ne pourra plus s’opposer aussi frontalement qu’auparavant aux voix internes discordantes. Quelques jours à peine dans 2021, et déjà le vent du changement…