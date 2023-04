Astérix et Obélix : L’Empire du milieu arrive le 19 mai sur Netflix… sauf en France

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu va bientôt être disponible sur Netflix, avec la plateforme de streaming qui proposera le film à partir du 19 mai. Mais le film français ne sera pas disponible… en France.

La raison est simple : la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai entre la sortie au cinéma et la disponibilité sur les autres supports. Il faut compter quatre mois pour une arrivée en DVD/Blu-ray/VOD, six mois pour un accès via Canal+ et 15/17 mois pour un visionnage sur les plateformes de streaming (15 mois pour Netflix qui participe davantage à la création française et 17 mois pour les autres comme Amazon Prime Video et Disney+). Viennent ensuite les chaînes de télévision gratuites après 22 mois.

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu est sorti au cinéma le 1er février dernier. Il faudra donc attendre au moins mai 2024 pour le découvrir sur Netflix en France. Et le fait que Netflix ait préfinancé le film (une première pour la plateforme en France) ne change rien. Ce préfinancement lui permet seulement d’avoir exclusivement les droits de diffusion en streaming dans l’Hexagone.

En France, il faudra attendre le 7 juin pour découvrir le film en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K et VOD. Concernant la sortie sur Netflix le 19 mai, on se doute que certains Français vont essayer de magouiller avec des VPN (bien que le service de streaming serre les boulons sur ce point). Aussi, des copies pirates seront à coup sûr disponibles à cette date sur des sites de téléchargement/streaming illégaux.

À date, le film a attiré 4,6 millions de spectateurs au cinéma. Il obtient la note de 1,9 sur 5 par les spectateurs sur AlloCiné.