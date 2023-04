L’artiste Grimes accepte que de sa voix soit utilisée par des IA génératrices de chansons

Tandis que les majors de l’industrie musicale font feu de tout bois pour bloquer la propagation des IA musicales, l’artiste Grimes prend le contre-pied de la tendance procédurière actuelle « Je partagerais 50% des royalties de n’importe quel morceau à succès généré par IA qui utilise ma voix ». a déclaré l’artiste sur Twitter. « Sentez vous livre d’utiliser ma voix sans risques de pénalités ».



Grimes n’a pas fourni de précisions concernant la façon dont les bénéfices du morceau généré seraient partagés, mais cette proposition pourrait bien faire des émules, notamment chez les musiciens ou artistes qui ne souhaitent pas se retrouver sous le bouclier protecteur d’un label. D’ailleurs, Grimes n’a pas de Label. Les mauvaises langues diront que Grimes a d’autant moins de scrupules à laisser sa voix à à l’IA que cette voix est déjà largement recouverte par une tonne d’effets de type Vocoder. Grimes n’est pas la seule artiste a accepter les IA musicales ou de reproduction de voix : Holly Herndon, un musicien expérimental, avait en 2021 créé sa propre voix artificielle baptisée Holly Plus.

I'll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023