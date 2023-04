Licenciée à cause de sa fausse interview de Michael Schumacher… par une IA !

L’affaire représente bien le type de dérives réelles que l’humanité risque de rencontrer les IA de type de chatbots, bien loin des fantasmes délirants de machines contrôlant le monde. La semaine passé, le magazine allemand Die Atkuelle obtenait le scoop de l’année en publiant l’interview exclusive de l’ex-pilote et champion de F1 Michael Schumacher, très gravement blessé depuis un accident de ski en 2013.

Le pot aux roses a finalement été dévoilé : les réponses de Michael Schumacher étaient en fait celles d’une IA, une révélation qui a débouché sur un énorme bad buzz outre-rhin et partout ailleurs dans le monde. Le groupe de médias Funke (qui publie Die Aktuelle) s’est rapidement exprimé sur l’affaire : » Cet article de mauvais goût et trompeur n’aurait jamais dû paraître. Il ne correspond en aucun cas aux normes de journalisme que nous et nos lecteurs attendons d’un groupe comme Funke ». Le groupe Funke a aussi présenté ses excuses à la famille du pilote après que cette dernière ait exprimé son intention de porter l’affaire en justice.

Quant à la rédactrice en chef du journal, Anne Hoffman, elle a été tout simplement été licenciée de son poste après 15 ans de bons et loyaux services. Ce triste cas d’école illustre parfaitement les dangers réels des IA, qui pour la plupart ont ou auront une cause avant tout humaine.