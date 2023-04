Intel ne produira plus de puces Blockscale 1000 dédiées au minage de Bitcoin

Sans autre explication, Intel vient d’annoncer l’arrêt de la production ainsi que la vente de puces Blockscale 1000 dédiées au minage de Bitcoin, des puces qui avaient été lancées sur le marché il y a un an à peine. L’arrêt brutal de la production résulterait en partie de la baisse des cours du bitcoin et ce malgré le fait que les cryptos sont à nouveau orientés à la hausse. Chez Intel, c’est désormais la prudence qui prime face à un marché hyper volatile. L’autre raison de cet abandon, c’est plus prosaïquement la volonté d’Intel de réaliser des économies dans un contexte économique et concurrentiel particulièrement difficile.

Intel continuera d’honorer les contrats « Blockscale 1000 » déjà signés, et les clients pourront même commander de nouvelles puces jusqu’au mois d’octobre prochain (de quoi écouler les stocks ?). Les livraison s’arrêteront définitivement au mois d’avril 2024. Le fondeur précise tout de même rester à l’affût des évolutions du marché de la blockchain, une manière de signifier qu’il se donne le droit d’y revenir dans le cas où la situation redeviendrait favorable. Reste qu’aucune nouvelle génération de puces « crypto » n’a été annoncée…