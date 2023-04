Google suspend le chantier de son nouveau campus géant

Google a interrompu la construction de son nouveau campus à San José dans la Silicon Valley, qui devait s’étaler sur 32 hectares avec des bureaux, parcs, commerces, hôtels et quelque 4 000 logements, d’après CNBC. Le site baptisé Downtown West, estimé à 19 milliards de dollars en tout, pourrait même ne jamais voir le jour.

Arrêt temporaire ou définitif ?

Comme ses voisins, Google fait face à une situation économique défavorable, et à un contexte très différent de celui d’avant la pandémie. La société a interrompu le développement de son campus après avoir « vidé » l’équipe de développement dans le cadre des efforts de réduction des effectifs qui ont commencé au début de l’année. Le projet était censé démarrer avant la fin de l’année 2023 et durer une décennie, mais il n’est pas prévu de relancer la construction dans un avenir proche.

Le nouveau campus devait permettre la création de 25 000 emplois dans la région et apporter 155 millions de dollars de revenus à San José. Alphabet, la maison mère de Google avait obtenu le permis de construire en juin 2021. Actuellement, le site est « essentiellement une zone de démolition qui risque de devenir une verrue dans le paysage sur le long terme », note CNBC.

Google, qui comptait plus de 190 000 employés dans le monde fin 2022, a annoncé en janvier la suppression d’environ 12 000 postes (un peu plus de 6% de ses effectifs totaux), dans la foulée de plans sociaux similaires chez Amazon, Meta et Microsoft. Après le boom de la pandémie pour tout le secteur, l’entreprise tech subit les coupes budgétaires des annonceurs confrontés à la hausse des taux d’intérêt. Son bénéfice net a plongé de 21% en 2022, à 60 milliards de dollars. La directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, a prévenu début février que l’entreprise allait mettre fin à certaines locations de bureau en accord avec les réajustements de personnels, ce qui devrait lui coûter environ 500 millions de dollars au premier trimestre de l’année.