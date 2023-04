Bouygues Telecom se met au Live Shopping avec ses Bbox

Bouygues Telecom annonce la disponibilité de son application B-Live Shopping pour ses 270 000 clients Bbox. Elle permet d’avoir une expérience de Live Shopping. C’est le premier opérateur européen à le faire.

Les clients peuvent désormais accéder, directement depuis l’interface de leurs box, au Live Shopping (sessions de ventes en ligne et animées) de plusieurs marques. Une première en Europe qui est possible grâce à Skeepers. En attendant d’être proposée dès cet été à l’ensemble des clients fixes de l’opérateur, l’application B-Live Shopping est également téléchargeable gratuitement sur mobile.

Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), le Live Shopping représentera 20% du e-commerce d’ici 2026. Face à cette évolution des habitudes d’achat, Bouygues Telecom a développé l’application B-Live Shopping qui propose les Live Shopping de plusieurs marques via une seule et même interface interactive et accessible depuis la Bbox.

Le Live Shopping est une session de vente en ligne et en direct. Au cours de ventes animées par un créateur de contenu ou une marque, il est ainsi possible d’interagir pour avoir des précisions sur les produits et services ou encore bénéficier de promotions exclusives. Les clients peuvent alors acheter directement sur la plateforme lors du direct ou par la suite, lors d’une rediffusion.

Bouygues Telecom assure qu’une centaine de marques vont être disponibles avec son expérience. En l’état, on retrouve Monoprix, Décathlon, IKKS, La Redoute et Micromania.