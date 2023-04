Elder Scrolls 6 sur la prochaine génération de consoles Xbox ?

Les documents inscrits au dossier juridique de l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft ne cessent de nous fournier en informations croustillantes sur les dessous du secteur du JV. Stephen Totilo d’Axios a ainsi pu accéder à des documents liés à la procédure judiciaire lancée par des joueurs opposés au rachat d’Activision Blizzard (plainte d’ailleurs retoquée par la justice), et cela laisse songeur quant à la date de sortie des prochaines grosses exclusivités de Microsoft ! On peut y lire notamment qu’un cadre de la firme de Redmond estime que « le développement de [raturé], un prochain titre de la franchise [raturé], pourrait prendre une décennie”.

Mais quelle est donc cette grosse franchise dont la suite pourrait débarquer sur la prochaine génération de consoles ? Gears of War ? La franchise est déjà riche de 5 titres, et l’on ne voit donc aucune raison tangible qui pourrait expliquer un temps de développement aussi long. Fallout 5 ? Certes le jeu post-apo est un peu plus consistant qu’un Fallout, mais là encore, rien qui puisse justifier un temps de développement global aussi. Reste l’hypothèse la plus logique, celle d’Elder Scrolls 6. Chaque titre de cette franchise est un monument à la gloire du RPG occidental, sans compter que le prochain opus devra se mettre profondément à jour au plan technique. La franchise est aussi l’une des plus anciennes (le premier Elder Scrolls date de 1994), et toutes les suites ont demandé de longues années de développement (4 titres Elder Scrolls « canons » depuis 29 ans).

Cela signifie t-il pour autant qu’Elder Scrolls 6 sortira sur la prochaine console de Microsoft ? Pas forcément, car il faut tenir compte ici de l’année de démarrage du développement du titre. Elder Scrolls 6 ayant été annoncé en 2018, il n’est donc pas impossible que le jeu soit disponible sur Xbox Series dans les dernières années de la console.