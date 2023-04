Sony rachète Firewalk, qui devient le 20e PlayStation Studios

Nouvelle acquisition pour Sony qui annonce avoir racheté Firewalk Studios. Il devient de fait le 20e PlayStation Studios.

« Firewalk abrite une équipe de créateurs remarquablement talentueux qui ont lancé certaines des expériences de jeu les plus célèbres, et ils travaillent déjà d’arrache-pied sur leur premier jeu multijoueur AAA original pour PlayStation », déclare Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios. Le jeu en question sera disponible sur PlayStation 5 et PC.

Hermen Hulst assure que lui et ses équipes continuent « d’être impressionnés par l’ambition de l’équipe de créer un jeu multijoueur moderne qui relie les joueurs de manière nouvelle et innovante ». Il ajoute que Firewalk partage « notre passion pour la création de mondes inspirants ancrés dans un gameplay exceptionnel, et nous voulons continuer à nous investir dans leur mission ».

Firewalk collaborera notamment avec Bungie et Haven Interactive Studios pour créer des jeux live service constamment mis à jour pour les joueurs de PlayStation.

Firewalk a été fondé en 2018 par Harold Ryan, patron de ProbablyMonsters, dans le cadre de la société de jeux vidéo indépendants. En avril 2021, ProbablyMonsters et Firewalk ont conclu un partenariat d’édition exclusif avec Sony/PlayStation.

We're delighted to share that Firewalk is joining @PlayStation Studios! It's an honor to become part of such a talented community of developers and begin the next chapter in our studio's journey. https://t.co/cXHOEgNI0o

— Firewalk Studios (@FirewalkStudios) April 20, 2023