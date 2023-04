Le Directeur Créatif de Halo Infinite rejoint Netflix sur un projet de jeu AAA

On sait désormais où Joseph Staten a posé ses valises. Le directeur créatif de Halo Infinite, qui était intervenu en mode « pompier » pour sauver le développement du titre, a donc quitté Microsoft pour rejoindre… Netflix Games. Le scénariste des trois premiers Halo gagne du galon au passage : Staten a en effet été nommé à la tête d’un projet ambitieux de jeu AAA multiplateforme. « Dans ma vie professionnelle, il n’y a rien que j’aime plus que de collaborer avec d’autres pour construire des mondes remplis de personnages emblématiques, de mystères profonds et d’aventures sans fin » annonce Staten sur son compte Twitter. « C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer aujourd’hui que j’ai rejoint Netflix Games en tant que directeur créatif pour un tout nouveau jeu AAA multiplateforme et une propriété intellectuelle originale. C’est parti ! »

So today, I'm thrilled to announce that I've joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let's go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

L’expérience de ce vétéran de l’industrie, passé dans les rangs de Bungie puis de Microsoft, devrait être particulièrement précieuse pour un projet de cette envergure. Staten a aussi la réputation de bien gérer la pression inhérente au développement de titres AAA, une qualité qu’il a pu mettre à profit pour sauver le navire en perdition Halo Infinite.