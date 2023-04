Joseph Staten est l’un des principaux créateurs de la franchise Halo. Ce vétéran de l’industrie du JV avait une première fois quitté Microsoft en 2007 afin de rester chez Bungie, puis était revenu dans la division Xbox en 2013 en tant que directeur créatif des Xbox Games Studios (aujourd’hui Xbox Games Studios Publishing). En 2020, et alors que la toute première vidéo de gameplay de Halo Infinite avait déjà généré un bad buzz très dommageable pour la franchise au point qu’un report du jeu avait été annoncé, Joseph Staten est rappelé dans le rôle du sauveur, celui qui doit remettre les équipes de 343 Industries sur les rails afin d’éviter que le retour de Halo ne se transforme en epic fail majeur pour les Xbox Series.

Hey folks, I am indeed leaving Microsoft. I'll have more info to share soon, but for now, I'd just like to thank all my @Xbox colleagues for all their understanding and support as I embark on a new adventure. https://t.co/oMR0LXOzZb

— Joseph Staten (@joestaten) April 8, 2023