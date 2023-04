Ventes de livres : les sites Internet comme Amazon gagnent des parts de marché face aux librairies

Les commerçants en ligne gagnent des parts de marché dans la vente de livres en France, malgré les politiques publiques pour protéger les librairies, comme le montrent des chiffres publiés par l’institut d’études de marché Kantar.

La force des commerçants en ligne

En 2022, les sites Internet marchands (Amazon, Fnac, Chapitre.com, etc) sont montés à 21,9% de parts de marché (+1,9 point en un an). C’est autant qu’en 2020, une année marquée par la pandémie de Covid-19 et de longues semaines de fermeture des librairies. Internet avait atteint 10% du marché en 2009 et dépassé 20% en 2017.

Cela reste moins que les librairies, qui représentent 22,9% du marché en 2022. Depuis 2006 (première année des données disponibles), où elle culminait à 25,8%, la part de marché des libraires est descendue à un plus bas à 21,5% en 2013, avant de remonter.

Pour la 11e année de suite, les plus gros vendeurs de livres sont les grandes surfaces spécialisées (Fnac, Cultura, Espaces culturels E.Leclerc, etc) avec 27,7%. Cette part de marché a eu tendance à augmenter depuis une quinzaine d’années, mais a légèrement reculé depuis son pic à 28,6% en 2020.

Les hypermarchés et supermarchés pèsent pour 18,7% en 2022. Le reste se répartit entre une vente par correspondance, des clubs (type France Loisirs) menacés de disparition (3,2%) et d’autres commerces non spécialisés dans les livres (5,4%).

La France est le pays le plus en pointe pour protéger un réseau de librairies indépendantes qu’elle revendique comme le plus dense du monde, avec 3 500 points de vente. Afin d’inciter à acheter ses livres en librairie, une loi va interdire à partir d’octobre 2023 la quasi-gratuité des frais de port pour les commandes de livres en ligne inférieures à 35 euros. Ce sera 3€ de frais de port.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Amazon se dit hostile à cette loi: